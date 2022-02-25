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Kobe Bryant kartı 2 milyon dolara satıldı

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Kobe Bryant kartı 2 milyon dolara satıldı
Kobe Bryant kartı 2 milyon dolara satıldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant 26 Ocak 2020’deki helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Kart ticaret platformu PWCC Marketplace kartın ‘1997-98 Metal Universe Precious Metal Gems Emerald Kobe Bryant‘ olduğunu ve özel bir satışla kimliği gizli tutulan bir kişi tarafından satın alındığını duyurdu.

Kartın Kobe Bryant çaylak kartı veya imzasından bile daha kıymetli olduğu, bu özel karttan yalnızca 10 tane bulunduğu ifade edildi.

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