Kobe Bryant'ın eşi 'ihmalle' suçladığı helikopter şirketine dava açtı

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşini ve kızı Gigi’yi kaybettiği kazanın ardından helikopter şirketine ‘ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermek’ gerekçesiyle dava açtı.

Helikopter kazası sonucu kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açtı.

Pilot Ara Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini savunan Vanessa Bryant, şirketi ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle suçladı.

Dava Los Angeles’ta açılırken, talep edilen tazminat tutarı hakkında bir bilgi verilmedi.

Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde 26 Ocak'ta meydana gelen kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara Zobayan dahil dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Pilot Ara Zobayan'ın kaza olmadan önce 'çok alçaktan uçuyorsun' diye uyarıldığına dair haberler basına yansımış, 2015 yılında da hava şartlarından kaynaklı bir ihlale neden olduğu belirtilmişti.

Island Express Helicopters şirketi de kaza sonrası seferlerini durdurmuştu.