Koç burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Burçları 2018'de ne bekliyor?

KOÇ BURCU KADINI AŞK HAYATI

2018 koç burcu kadını için kısa aşkların yılı olacak. Kova burcu erkeği ile ateşli bir aşk hayatı yaşayacak olan koç burcu kadının bu hiç bitmeyecek zannettiği aşk pek uzun ömürlü olmayacak.

Yengeç burcu erkeği ile olacak yakınlaşma ise onun az şeyle yetinmeyip çok şey istemesi ya da hiç istememesi nedeniyle sona erecek.

EVLİLİK HAYATI

Evlilik hayatında hiçbir zaman ele almayı düşünmediği konuları gözden geçirecek olan koç burcu kadını, 2018’de evlilik hayatındaki problemleri çözümleyecek

İŞ HAYATI

İş hayatında başarılı günler koç burcu kadının bekliyor. Zor zamanlarda hazırlıklı olabilmesi için birçok yere yatırım yapma yılı 2018’dir.

KOÇ BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI

Koç burcu erkeğinin 2018 yılında duygusal ilişkilerinde bir gelişme gözlenecek. Özellikle ocak, nisan ve Haziran aylarında uzun zamandır tatmadığı duyguları tadacak olan koç burcu erkeği mutlu bir aşk yılı yaşacak.

EVLİLİK HAYATI

Koç burcu erkeğinin bu yıl yaşayacağı olaylar nedeniyle evlilik hayatındaki görüşleri değişecek. İyi gitmeyen evlilik hayatı yavaş yavaş normale dönecek. Bekârların Eylül ve Ekim aylarında evlenmeleri tavsiye olunur.

İŞ HAYATI

Mart aylarında iyiye doğru giden işleri, Eylül ve Ekim aylarında beklentilerini karşılayacak niteliklerden uzak olacak. Koç burcu erkeği kendini sezgilerine bırakırsa başarılı olacak.