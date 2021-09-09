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Koca: Aktif vakaların yüzde 90'na yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişiler

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Koca: Aktif vakaların yüzde 90'na yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişiler
Koca: Aktif vakaların yüzde 90'na yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişiler

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı."

"(Covid-19 aşısı) 100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır."

"Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir."

"Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz."

"(Covid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi."

"Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz"

"Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil."

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