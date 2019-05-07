Koca araç küle döndü

06.05.2019 tarihinde, 01:00-16:00 saatleri arasında, Alsancak’ta Sümbül Sokak üzerinde bulunan bir araç park yerinde, park halinde bulunan Mustafa DALAN' a ait FD 909 plakalı salon araçta henüz tespit edilmeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu aracın arka koltukları, tavan döşemesi, arka kapı iç döşemeleri yanarak, camlar ise ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü. Çıkan yangın kendi kendine söndü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor
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