Koca: Aralık'ta 5 milyon aşı hedefi var (VİDEO)

"İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir seviyede olmaktan çıkacaktır. Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sırada. Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran bir şehir. Hareket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu. Kurallara uyumun azalmasıyla birlikte İstanbul'da salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz ama riski savar sağmaz hayatı akışına bırakıyoruz. Karşılaştığımız ve tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi budur.

"Sosyal mesafe kuralını uygulanabilir hale gelmesi pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlı. Geçtiğimiz 6 gün boyunca bakan yardımcılarım ve ekibimle bu konuda çalıştık. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, iş saatlerinin yine sosyal hareketlilik kaynaklı teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır. Kurumlardan uzaktan erişimde evde çalışma kolaylığı sağlanması ayrıca istenmiştir. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur.

"Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse artış 1'ken 2, 2'yken 4 şeklinde olmayacak. 1'ken 3, 3'ken 9 şeklinde olacak çünkü virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Çözüm artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır. Temel şart olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyacağız. Koronavirüs'ün yöntemini virüse karşı kullanacağız. Virüs bir kişiden ortalama üç kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması üçte birine indireceğiz. Dışarı çıktığımızda üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz. İstediğim, hareketi ve teması üçte birine indirmenizdir. Bunu yaparsanız salgınla gerçekten savaşmış olacaksınız. Eğer bunu yaparsanız, her gün işe gidip gelmek ve çalışmak zorunda olan insanlar tedbir uygulayabilir. Kendimizi disipline sokalım, sonsuza kadar değil, salgını kontrol altına alana kadar.

"Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Şunu diyorum, hareketliliği ve teması azaltın. İşverenlere sesleniyorum, esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışmayı tercih edin. Çalışanlarınızın sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur.

"Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hastalığı yakalanmaya göze alacağınız ziyaretleri yapın. Zorunlu olmayan seyahatleri yapmayın. Maskenizi çıkarmayın.

"Rica ediyorum, testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Sağlık ordumuzla riske karşı organize olduk. Sizden şunu hatırlamanızı istiyorum. Her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Bu sınırı zorlamamak tedbirleri uygulamanıza bağlıdır. Tedbirler hayattan mahrum kalmak anlamına gelmiyor.

"Biliyoruz ki Covid-19 sadece kişilerin maruz kaldığı bir hastalık değil, toplumların maruz kaldığı bir hastalıktır. İstanbul'u ve bize sunduğu her şeyi korumak zorundayız. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Kararlı şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız.

"Özellikle son dönem bahsettiği şekliyle Türkiye'nin ortalama vaka sayısının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söylemiştim. Her geçen gün ağır hasta sayımızın da arttığını her gün verilen bilgilerden biliyoruz. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Özellikle son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın. Şu an İstanbul'da servis, yatak doluluk oranımız yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Ventilatörlerde doluluk oranı yüzde 33. 3 bin yoğun bakım yatağının boş olduğunu söyleyebilirim. Özel sektör özellikle bundan sonraki süreçte, Covid'li hastaya ayrı bir birimde bakmak şeklinde yatak kapasitelerinin yüzde 25'ini ayırma şeklinde bir yaklaşımı oldu. Bu vaka sayısının 2 veya 3 katına çıkma durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir.

"Özellikle partiler anlamında, gece 12'den sonra bildiğiniz gibi müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. İçişleri Bakanlığı'mız bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur.

"Test sayımız 128 bin 3012. Hasta sayımız 2 bin 305. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 77 oldu. İyileşen hasta sayımız 1662. Ağır hasta sayımız biraz daha artmış oldu, 1836.

"Öncelikle bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı bir il hıfzıssıha kurulu toplantısı da değildi. Bu toplantı sağlık teşkilatımızla, ilçe sağlık müdürlerimiz ve başhekimlerimizin katıldığı İstanbul'un durumunu değerlendirmek, hastane kapasitelerini değerlendirmek ve filyasyon durumunu değerlendirme toplantısıydı. Bir pandemi toplantısı kurulu değildi bu. Ayrıca 5 gün, bu bir hafta boyunca İstanbul'da olmam nedeniyle de devamında yerel yöneticiler dahil olmak üzere bir takım toplantıları yapmak üzere de plan yapılmıştı. İstanbul'da ilçe belediye başkanlarıyla görüşüp, büyükşehir belediye başkanıyla görüşmeme gibi bir durum olabilir mi? Pazartesi günü ilçe belediyelerimizle de görüşme yapıldı. Büyükşehir belediye başkanımızın bir rahatsızlığı oldu, buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Genel durumunun, sağlığının iyi olduğunu, ateş bulgusunun bugün itibariyle olmadığını kendileri de ifade etmiş oldular. Ben pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Bu arada bütün iletişim kanallarımızın da açık olduğunu, çok rahat görüşüldüğünü de söylemek istiyorum.

