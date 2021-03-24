Koca: BioNTech aşısı önümüzdeki hafta uygulanmaya başlanacak

Bloomberg ajansı, 15 Mart itibariyle Avrupa Birliği’nde Türkiye’ye 1.4 milyon doz Covid-19 aşısı ihraç edildiğini bildirmişti.

Bloomberg ajansının haberinde Türkiye’ye hangi firmanın aşısının ihraç edildiği belirtilmese de, Fahrettin Koca, Çinli Sinovac firmasında sipariş edilenler dışında, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının alımının ihtimal dahilinde olduğunu geçen aralık ayından bu yana dile getiriyordu.

Koca, son olarak 18 Mart’taki açıklamasında, BioNTech aşısından 5 bin 800 dozunun Türkiye’ye ulaştığını ve bunların analizlerde kullanılacağını söylemişti. Koca ay sonuna kadar da 4.5 milyon dozun Türkiye’ye getirileceğini de eklemişti.

BioNTech’in kurucu ve yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, “Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye’de aşılamaya başlayabiliriz” demişti.

Koca Twitter üzerinden aşının daha önce 5 bin 800 dozunun ulaştığını hatırlatarak şunları kaydetti: “Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.”