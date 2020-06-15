  • BIST 109.556
  • Altın 379,630
  • Dolar 6,8439
  • Euro 7,7145
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Koca: Düne kıyasla vaka sayımız, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız arttı

»
Korona virüsü salgınında düne göre, vaka, yoğun bakımdaki hasta ve entübe hasta sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" dedi.
Koca: Düne kıyasla vaka sayımız, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız arttı

Türkiye’de korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 18 kişi öldü ve 1592 yeni vaka tespit edildi. Toplam ölü sayısı 4 bin 825’e, vaka sayısı da 179 bin 831’e yükseldi.

Vaka sayısı ile yoğun bakımdaki ve entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısında düne göre artış olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” ifadelerini kullandı.

Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, 722 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Entübe hasta sayısı ise 291 oldu.

İyileşenlerin sayısı 947 artarak 152 bin 364’e çıktı. 42 bin 32 yeni testle birlikte toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203’e ulaştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmarisli balıkçıların oltasına 2.5 metrelik köpekbalığı takıldı14 Haziran 2020 Pazar 17:54
  • "Virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" demişti; TIR şoförü Yılmaz: O günden beri iş bulamadım14 Haziran 2020 Pazar 17:40
  • HDP'li Önlü: İktidarın yaratmak istediği provokasyona gelmeden başlattığımız yürüyüşümüze devam edeceğiz14 Haziran 2020 Pazar 17:30
  • Erdoğan: İki şeyi hep söyledim; yol medeniyettir, su medeniyettir; yolunuz ve suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz14 Haziran 2020 Pazar 17:25
  • Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı14 Haziran 2020 Pazar 17:20
  • Erdoğan'ın krizden çıkış önerisi: 'İslam iktisadı'14 Haziran 2020 Pazar 17:19
  • Bahçeli, “Ayasofya Camisi, ibadete mutlaka açılmalıdır”14 Haziran 2020 Pazar 17:17
  • Kılıçdaroğlu: “Ahlaki temelleri güçlü olan bir toplum inşa etmemiz gerekiyor”14 Haziran 2020 Pazar 17:16
  • bir daha kadın kocası tarafından öldürüldü13 Haziran 2020 Cumartesi 21:00
  • Demirtaş: HDP Millet İttifakı'nın bir parçası değildir13 Haziran 2020 Cumartesi 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti