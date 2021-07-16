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Koca: İki doz Sinovac aşısı yüzde 83,5 etkili

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"10 bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı"
Koca: İki doz Sinovac aşısı yüzde 83,5 etkili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, etkinlik oranına ilişkin tartışmaların olduğu Çin üretimi yeni tip Koronavirüs aşısı Sinovac'a ilişkin açıklama yaparken, "İki doz Sinovac aşısı yüzde 83,5 etkili" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ.

Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı."

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