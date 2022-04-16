  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Koca maskesiz günlerin sinyalini verdi ama Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı

»
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kapalı ortamların riskli olduğunu belirterek, "Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Ama aile içi toplanmalar hala güvenli değil, korumamız gereken riskli gruplar var" dedi.
Koca maskesiz günlerin sinyalini verdi ama Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde haftaya en önemli Bilim Kurulu toplantılarından birinin yapılacağını ve okullardaki maske kullanımının da ele alınacağını açıkladı.

Herkes bu toplantıdan çıkacak haberi beklerken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“AVRUPA’DA HAYAT TÜMÜYLE NORMALE DÖNMÜŞ DURUMDA” 

Kısıtlamaların artık söz konusu olmadığını belirten Özlü, “Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular” diye konuştu.

AĞIR SEYREDEBİLİYOR VE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu:

“Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var.

65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı olmasa bile bağışıklığı baskılanmış bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var. Bunları korumamız lazım. Çünkü bunlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümcül olabiliyor.

O bakımdan bu kişilerin kendilerini olabildiğince bulaşmanın olabileceği kalabalık diğer insanlarla bir arada olacakları kapalı ortamlardan uzak tutmalarını, maskelerini kullanmalarını bizim de bu kişilerle karşılaşacağımızı biliyorsak çevremizde, yakınlarımızda varsa onlarla karşılaşmadan önce maskemizi takıyor olmamız ve kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmamız onları korumak açısından önemli”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koca sinyali verdi: Maske zorunluluğu tamamen kaldırılıyor14 Nisan 2022 Perşembe 16:09
  • Ankara'da baskın seçim hesapları14 Nisan 2022 Perşembe 10:31
  • ABD Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye’de hükümet temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ediyor”13 Nisan 2022 Çarşamba 21:59
  • Ermenistan Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması13 Nisan 2022 Çarşamba 21:38
  • Başbakan Sucuoğlu Ankara’da13 Nisan 2022 Çarşamba 15:40
  • Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik13 Nisan 2022 Çarşamba 15:27
  • Paşinyan: Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız13 Nisan 2022 Çarşamba 14:02
  • Karpuzun fiyatı yükselince çözümü IBAN’da buldu: Satışları ikiye katladık12 Nisan 2022 Salı 17:21
  • Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar: Sonbaharda baskın seçim bekliyorum; muhalefet, adayını haziranda açıklamalı12 Nisan 2022 Salı 15:34
  • Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Cemal Kaşıkçı davası tepkisi: Şimdi enayinin kim olduğu ortaya çıktı12 Nisan 2022 Salı 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti