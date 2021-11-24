Koca: Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, algın kontrolünde yeni tedavilerin devreye alınacağını açıkladı. "Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Koronavirüs Bilim Kurulumuz, tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

1. Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.

2. Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesi ile vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yüksek oranda aşılanmadır. Vakti gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

3. Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

4. Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.

5. Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında “Molnupiravir” etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.

6. Favipiravir ve Molnupiravir’in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir.

7. Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.