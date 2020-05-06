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Koca: Salgını kontrol altına aldık, kontrollü sosyal hayat dönemi başlıyor

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Koca: Salgını kontrol altına aldık, kontrollü sosyal hayat dönemi başlıyor
Koca: Salgını kontrol altına aldık, kontrollü sosyal hayat dönemi başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgını kontrol aldığını belirterek, ''Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır'' ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Şimdi altını çizerek söylüyorum, şu anda virüsle mücadelemizin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz. Başarı ise bazı koşullara bağlıdır. Tedbirsiz davranmak Covid-19 tehdidinin ortadan kalktığını varsaymaktır."

'Kontrollü sosyal hayat dönemi başlıyor'

"Kısıtlamaların biraz esnetildiği bir döneme giriyoruz. Hassas davranmazsak risk beraberinde gelecektir. Özgür ama tedbirli olacağız. Virüs tehdidi henüz ortadan kalkmadı. Yeni normal için sağduyu şart."

"Hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak bundan sonraki hedefimizdir. 'Kontrollü sosyal hayat', önümüzdeki günlerde evimizden daha rahat dışarı çıkacağız. Bu gibi adımların özetidir bu isim. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken iki unsur var onlar da: Dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız ikincisi ise sosyal mesafeyi uygulayacağız.

Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz."

Yeni maske düzenlemesi

"En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu."

Futbol liglerinin tekrar başlaması

"Bu konu Bilim Kurulu'nda görüşülmedi. Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonraki bütün sorumluluk federasyonundur."

"Bilim Kurulu'nun AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili bir kararı olmadı. Üniversite ve lise sınavlarına ilişkin kararlar hükümetimizin kararlarıdır. Bundan sonraki süreçte bu imtihanların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin Bilim Kurulu tavsiyede bulunacak."

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