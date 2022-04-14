Koca sinyali verdi: Maske zorunluluğu tamamen kaldırılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da açıklamalarda bulundu.

"Salgın günleri artık geride kaldı" diyen Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan (Covid-19) hasta sayısı sıfır" ifadesini kullandı.

Geçen yıl bu yazın son maskeli yaz olduğunu söyleyen Koca, "Bahar geldi, o yaza giriyoruz. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak, maske konusunda karar alınacak, okulda maske kullanımı dahil olmak üzere" dedi.