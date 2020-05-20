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Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz

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TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. dedi
Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir " ifadelerini kullandı.

BULAŞMA HIZI GERİLEDİ

Koca, virüsün bulaşma hızının 1.56'dan 0.72'ye gerilediğini açıkladı. 

Koca'nın açıklamalarından satır başları: 

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

* Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak. Ama tedbirlere uyarak yaşayacağız, evimiz yine bizim için en güvenli yer olacak. Kontrollü sosyal hayat olacak.  Virüsün yayılımına izin vermemek için tedbirlerimizi alacağız. Her yerde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak ilerleyeceğiz.

İŞ YERLERİNDE AFİŞLER OLACAK

* Yeni dönemin pandemi açısından bazı standartlarını belirlemek için Bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaptık. Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, hava alanlarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. 20 Mayıs'tan sonra iş yerlerinin girişinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız. İş yerlerinin girişlerindeki asılı afişlerde, mekan durumu, çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak. Bilim Kurulumuz henüz kapalı olup ama bu normalleşme takvimi içinde açılabilecek iş yerleri için de rehberler hazırlıyor. Bir kısmı şimdiden hazır durumdadır.

HES UYGULAMASI İLE SEYAHAT 

* Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak. HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Herkese özel bir kod olacak. Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.

BULAŞMA HIZI GERİLEDİ

* Virüsün bulaşma hızının 1.56'dan 0.72'ye geriledi.  

65 YAŞ ÜSTÜNE MEMLEKET İZNİ

* 65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasına sabit bir yere gittiğinden eminsek, sağlık açısından herhangi bir sıkıntı yoksa bir aylık tek yönlü gidiş olmak şartıyla bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. 

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