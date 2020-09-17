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Koca: 'Verileri gizlesek nereden bileceksiniz!'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Vakalar eksik açıklanıyor’ iddiasına ‘Gizlesek nereden bileceksiniz’ yanıtını verdi.
Koca: 'Verileri gizlesek nereden bileceksiniz!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının gizlendiği iddialarına ilişkin “Kaç kişiyse, bu kişilerin temaslılarını tespit ederek izole ediyoruz. Bunu gizleyerek salgını önleyebilir misiniz? Ağır vaka sayımız her gün artıyor, biz istersek düşürsek nereden bileceksiniz? Ağır vaka sayısının düşürülmesi vaka sayısının düşürülmesinden daha mı zor? Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil” dedi.

Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. “Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz” diyen Koca, pozitif tanı konulmuş her hastanın, gerekli sağlık hizmetini “muntazam” şekilde aldığını savundu. İzolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişinin HES uygulamasıyla engellendiğini belirten Koca, “Görünen o ki bayramlar, düğünler, taziyeler, salgın sınavında başarısızlığa yol açan zamanlar oldu” dedi. 

Faz-3 aşamasında olan 9 aşı olduğunu söyleyen Koca, “İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumda. Sonu görülen salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz” ifadelerini kullandı. Rusya’da geliştirilen bir aşıyla ilgili de başvuru olduğunu aktaran Koca, “Yapılan çalışmaların uygun olduğunu dosyadan anlıyoruz, Faz-3 için eksik tamamlandığında izin verilebilir” dedi. 

Ankara’daki durumun kontrol altına alındığını söyleyen Koca, “Gelecek haftadan sonra bu stabilleşen Ankara’nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim” dedi. Koca, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını, Bilim Kurulu’nun bu yönde bir tavsiyesi olmadığını da kaydetti.

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