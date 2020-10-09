Koca: Yerli aşıda iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin korona virüsü salgınıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduğunu savundu. Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili "Pazartesi ya da salı günü bin kişilik yerli aşı üretiminin dozu tamamlanmış olacak.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır."

Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız.

- Pazartesi ya da salı günü bin kişilik yerli aşı üretiminin dozu tamamlanmış olacak. Üretimden sonra denekler üzerinde çalışmalar başlayacak. İlk olarak 44 kişide denenecek. Deneklerin baştan 5 günlük karantinaya alınma süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirecek. 2 tane çalışmanın uygulamaları daha ön planda olacak. Önümüzdeki dönemde 2 ya da 3 aşıyla daha insan uygulamasına geçmiş olacağız.

- Aşı çalışmalarında, insanlar için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki hafta 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak.

Bir aşıda iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak.



- Semptomu olan, testi pozitifleri hasta olarak görüyoruz.

- Salgın boyunca Covid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır.

- Devletimiz bu mücadeleyi (Covid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz.



- Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır.



- Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler.



- Korona virüsüyle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor.



- Adana'da bir ay öncesine göre vaka sayısı yüzde 66 düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 30.

- Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde yüzde 49, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 19.

-Kahramanmaraş'ta yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78, solunum cihazı doluluk oranı yüzde20.

- Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 37.

- Osmaniye'de yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 13.

- Kilis'te yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33.

- Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 46, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.