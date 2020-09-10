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Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Quote Message: Vefat oranını düşük seviyelerde tutmayı başardık. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasında."

Vefat oranını düşük seviyelerde tutmayı başardık. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasında."

 
Quote Message: Van'ı merkez alarak Muş, Bitlis ve Hakkari'de tedbirleri gözden geçirdik. Büyüklerimizi koruma için daha fazla çaba göstermeliyiz."

Van'ı merkez alarak Muş, Bitlis ve Hakkari'de tedbirleri gözden geçirdik. Büyüklerimizi koruma için daha fazla çaba göstermeliyiz."

 
Quote Message: Van'da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, Bitlis'te yüzde 51, Muş'ta yüzde 59, Hakkari'de yüzde 47."

Van'da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, Bitlis'te yüzde 51, Muş'ta yüzde 59, Hakkari'de yüzde 47."

 
Quote Message: Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise 32. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır."

Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise 32. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır."

 
Quote Message: En fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Bu fedakarlıkların, dikkatsizliğe feda edilmesini bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın ihmalleri bizi çok üzüyor."

En fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Bu fedakarlıkların, dikkatsizliğe feda edilmesini bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın ihmalleri bizi çok üzüyor."

 
Quote Message: Biliyorsunuz İstanbul’da iki tane pandemi hastanesi açtık, toplamda 2016 yataklı. Dolayısıyla şu an ilave hastane ihtiyacımız yok. İstanbul'da yeni bir pandemi hastanesi ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim. Yeni açılan hastanelerimizle birlikte personel alımı gündeme gelebilir."

Biliyorsunuz İstanbul’da iki tane pandemi hastanesi açtık, toplamda 2016 yataklı. Dolayısıyla şu an ilave hastane ihtiyacımız yok. İstanbul'da yeni bir pandemi hastanesi ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim. Yeni açılan hastanelerimizle birlikte personel alımı gündeme gelebilir."

 
Quote Message: Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Riskli hastalara grip aşısı ulaştırma konusunda sorun yaşamayacağız."

Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Riskli hastalara grip aşısı ulaştırma konusunda sorun yaşamayacağız."

 
Quote Message: Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum.

Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum.

 

Türkiye'de 13 aşı çalışması bulunduğuna işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur, yani muhtemelen nisan, mayıs veya haziran ayında olabilir."

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