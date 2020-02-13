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Kocaeli'de Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı hakkında karar çıktı

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Mahkeme, ailenin damadı Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklara da 8 yıl 4 ay ile 12’şer yıl hapis cezası verdi.
Kocaeli'de Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı hakkında karar çıktı

Kocaeli'de görülen davada, Ustael'e, baldızı Meryem Tahnal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, 'Tahnal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması' suçundan 3 yıl, Tahnal'ı eziyet çektirerek öldürüldüğü suçlamasından da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael, Havva Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise 'suça iştirak etmek'ten 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca 'kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken, bu cezalar ertelendi.

Fatih Palu ise 'suça iştirak etmek'ten 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi.

Hakim, Fatih Palu'ya, "Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğun kanaatine vardık" dedi.

Nasıl gündeme geldi?

atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katılan Palu ailesi, Ocak 2019'dan bu yana Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri olmuştu.

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Anlı'nın sunduğu programa başvurdu.

Ancak programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Televizyon programında ortaya atılan iddialar nedeniyle aynı aileden altı sanık hakkında yargı süreci başlatıldı. Kocaeli'de yürütülen davada karar 13 Şubat 2020'de çıktı.

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