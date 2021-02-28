Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, derneğin kapanmaması için maddi destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Kocaismail yazılı açıklamasında, derneğin kapanmaması için 315 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu ve bu çerçecede derneğe yapılan 125 bin TL’lik bağışlarla şu anda eksinin 190 bin TL olduğunu kaydetti.

Kocaismail, bu duyarlılığın devam ederek, 190 bin TL eksinin de sıfırlanması temennisinde bulunarak, yapılan her bağışın ardından azalan borcu duyurmaya devam edeceklerini belirtti.