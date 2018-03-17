"Kocam istedi, öldürdüm"

Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Doğu çifti dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Meryem Doğu’nun mahkeme salonunda okunan ifadesi infial yarattı

İTİRAF ETTİ

Meryem Doğu polise verdiği ifadede eşi Mehmet Doğu’nun isteği üzerine Memduh Ulugün’ü öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturmanın devamı nedeniyle zanlılara 7’şer gün daha tutukluluk verildi

EVDE GÖRÜŞTÜLER

Polis dünkü duruşmada cinayete ilişkin ulaştığı detayları anlattı. Cinayet tarihinde Memduh Ulugun’ün sabah saatlerinde Doğu çiftinin evinde olduğu ve konuştukları ortaya çıktı

MESAJLAR MERCEK ALTINDA

Polis cinayetin ardından Meryem Doğu ve Memduh Ulugün’ün cep telefonu mesajlarına ulaştı. Mesajlarda Doğu ile Ulugün arasında bir gönül ilişkisi olduğunu doğruladı. Zanlıların cep telefonlarındaki görüntü ise maktul ile cinayet günü bir araya geldiklerini ortaya çıkardı

TECAVÜZ YOK

Zanlı Meryem Doğu, maktulün kendisine tecavüz ettiği iddia etmesinin üzerine önceki gün doktor kontrolünden geçirildi. Kadın doğum uzmanı tarafından yapılan kontrollerde tecavüz iddiasını destekleyici bir bulguya rastlanmadı.(havadis)