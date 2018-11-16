Kocaman'a yuvaya dönüyor: 5 yıllık sözleşme önerisi

Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'la masaya oturuyor. İddiaya göre pazartesi şehre gelecek olan Kocaman, uzun süreli bir sözleşmeye imza atacak.

Spor Toto Süper Lig (https://www.ntvspor.net/futbol/lig/spor-toto-super-lig)'de Atiker Konyaspor'da Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmişti. Bu gelişme üzerine gündeme gelen isim Aykut Kocaman oldu.

Fanatik Gazetesi'nin özel haberine göre, Başkan Hilmi Kulluk ve İkinci Başkan Selçuk Aksyo'un temasa geçtiği deneyimli teknik adamın pazartesi günü görüşme yapmak üzere Konya'ya geleceği ifade edildi. 5 SENELİK SÖZLEŞME Atiker Konyaspor Yönetimi, Aykut Kocaman'la uzun vadeli bir plan hazırlığı içerisinde. Habere göre yönetim, Kocaman'a 5 yıllık sözleşme önerecek. Altyapıyı da içeren bir projeyi harekete geçirecek