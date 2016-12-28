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Kocas BM yeni genel sekreteriyle görüşecek

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Kocas BM yeni genel sekreteriyle görüşecek
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın 6 Ocak tarihinde New York’ta BM yeni Genel Sekreteri Antonio Guiterres ile görüşeceği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Atina’ya gideceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, Kocas’ın Cenevre’deki yeni müzakere sürecinin başlamasına üç gün kala Guiterres ile Kıbrıs sorununu görüşme imkanına sahip olacağı yazdı.

Edindiği bilgilere göre, Kocas’ın New York’a gitmesinin sebebinin de Kıbrıs sorunu olduğunu belirten gazete, ayrıca Kocas’ın Guiterres ile görüşen ilk Dışişleri Bakanlarından biri olacağına dikkat çekti.

Gazete yine bilgilere göre Güney Kıbrıs’ın, Kocas’ın Guiterres ile görüşecek olmasından memnuniyet duyduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin Yunan tarafınca Kıbrıs sorunuyla ilgili ilk bütünlüklü bilgilendirilmesini yararlı bulduğunu kaydetti.

Bu arada bugün Yunanistan ile Türkiye arasında teknokratlar düzeyinde güvenlik başlığını ele almak üzere ilk görüşmenin yapılmasının beklendiğini aktaran gazete, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları genel sekreterlerinin, gruplarıyla birlikte Ankara’da bir araya geleceğini yazdı.

Gazete yapılacak tartışmalara paralel olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın görüşmeleri için de hazırlık yapılacağını belirtti.

Haberde Atina’nın, uzmanlarını seferber ederek teknokrat ve siyasi düzeyde Cenevre için hazırlıklar yaptığını, ayrıca üçüncü ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiği de belirtildi.

ANASTASİADİS ATİNA’YA GİDİYOR

Gazete ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cenevre hazırlıkları çerçevesinde bugün, müzakere grubuyla bir araya geleceğini yazdı.

Kocas’ın BM’ye merkezini ziyareti öncesinde Anastasiadis’in Yunan Hükümetiyle görüşmek üzere Atina’ya gideceğini aktaran gazete, Anastasiadis ve çalışma arkadaşlarının, Çipras ve Kocas ile Cenevre’deki görüşmeler öncesinde oluşan koşulları ele almak üzere 30 Aralık tarihinde Atina’da bulunacağını belirtti. 

KİPRİANU ATİNA’DA TEMASLARDA BULUNACAK

Haberde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da bugün Atina’da temaslarda bulunacağı bildirildi.

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