Kocas bugün Kıbrıs'a geliyor

25 Mart Ulusal Yıldönümü ve 1 Nisan 1955 İngiliz sömürgesine karşı EOKA özgürlük mücadelesi kutlamaları için bugün Kıbrıs'a gelecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias 29 Mart’a kadar Kıbrıs'ta bulunacak.

Geçit töreninde Yunan hükümetini temsil edecek olan Kotzias, 28 Mart Salı Günü Kıbrıs Başpiskoposu Hrisostomos'un davetlisi olarak Makarios Vakfında bir konuşma yapacak. 27 Mart Pazartesi günü Kotzias, önce "Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Anastasiadis, daha sonra Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Dimitris Şillouris ardından Rum Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides ve Rum parti liderleriyle görüşmelerde bulunacak. Yunan Bakan 29 Martta Kıbrıs'tan ayrılacak.