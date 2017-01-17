Kocas hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu: "Kirli basın"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, kendisine sorumluluk yükleyen haberlere ilişkin olarak “kirli basından” söz ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, yine “Politico” isimli internet sitesinde yer alan kendisiyle ilgili haberlere yönelik olarak açıklama yaptığını yazdılar.

Habere göre söz konusu internet sitesi, dünkü yayımında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine ilişkin gelecekteki müzakerelerin dışında kalacağından ve Kocias’ın geçtiğimiz hafta Cenevre’deki kırılgan görüşmeleri kesintiye uğrattığından bahsetti.

Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde gazetecilerin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a, Yunanistan’ın temsil edileceği düzeyin sorulması üzerine, Kocias, kendisine (hesap ödeten) sorumluluk yükleyen bu haberleri söyleyenlerin kirli basın olduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise bu soruya ilk olarak teknokrat düzeyinde görüşmenin olacağını ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca ilgili haber sitesinin, dünkü haberinde, “Kıbrıs’ın güvenliği ve bağımsızlığının güvence altına alınmasına ilişkin, henüz planlanmamış olan, bir sonraki görüşmeye dışişleri bakanlarının değil, hükümet başkanlarının katılacağını, Kocias’ın geçtiğimiz perşembe günkü davranışına ilişkin olarak BM ve diğerlerinin protestoları nedeniyle de, Başbakan Aleksis Çipras’ın ülkesini temsil edebileceği” şeklindeki bilgilere de yer verdiğini yazdı.

Haber sitesinin ayrıca Kocias’ın davranışına ilişkin olarak, Yunan Dışişleri Bakanı’nın, Türk askerinin derhal ve tamamıyla çekilmesinin de dahil olduğu Türkiye ve Kıbrıslı Türklere ilişkin ani taleplerde bulunduğuna yer verdiğini yazan gazete bunların, müzakerelerde verilen bir ara sırasında düzenlediği basın toplantısında doğaçlama olarak yinelenen talepler olduğuna da dikkati çektiğini belirtti.

Habere göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Yunanistan’ın tutumunu yumuşatmak için cuma günü gayri resmi bir belge sunduğundan bahseden haber sitesi, ayrıca Atina’nın, çözüme ilişkin ortaya çıkan önemli dinamiği muhafaza etmek istediğine de vurgu yaptı.

Simerini gazetesi ise haberinde, bazı Yunan çevrelerinin, gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın herhangi bir sorununun bulunmadığı şeklinde açıklama yaptığı bir sırada, bölünmüşlük ortamının neden bazı kişiler tarafından hala muhafaza edildiği sorusunu sorduklarını yazdı.

HRİSTODULİDİS

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, “Lefkoşa ve Atina” ilişkilerinde herhangi bir sorunun bulunmadığını belirtti.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis, Cenevre’de herhangi bir anlaşmazlığın, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın yaklaşım şeklinde herhangi bir farklılığın bulunmadığını ifade etti.

Cenevre sonuçlarının, görüşmek için hazır olan tek tarafın Güney Kıbrıs ve Yunanistan olduğunu ortaya koyduğunu savunan Hristodulidis, Anastasiadis’in güvenlikle ile ilgili önerisinin başlangıç noktasını teşkil ettiğini de ileri sürdü.

NEOFİTU VE KİPRİANU

Öte yandan Politis gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, partisinin dün gerçekleştirilen Siyasi Büro toplantısında, Cenevre’de olanlar ve olmayanlar konusunda, parti üyelerini bilgilendirdi.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Neofitu’nun, bilgilendirme sırasında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile öze ilişkin olarak bir anlaşmazlığının bulunmadığını açıkça dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Neofitu, Kocias ile anlaşmazlık noktasının, garantör ülkelerin BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin ardından (Kocias’ın) yapmış olduğu açıklamaların olduğunu, bunu, Kocias’ın kendisine de söylediğini belirtti.

Neofitu açıklamasında ayrıca bazı Ulusal Konsey üyelerinin, Cenevre’deki Ulusal Konsey toplantısı sırasında Kocas’ı suçladığı bilgilerini bakana taşıdığını ve buna bağlı olarak ona izahat verdiğini söyledi.

Neofitu, anlaşmazlık noktasının, öze ilişkin değil açıklamanın zamanına ilişkin olduğunu Kocias’ın kendisine de ilettiğini belirtti.

Müzakere grubu üyesi Panayiotis Dimitriu da toplantı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Yunanistan ile görüş ayrılığının bulunduğu imajının yaratılmaya çalışılmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Politis gazetesi bir başka haberinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, bir radyo kanalına konu hakkında yapmış olduğu açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Neofitu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ilişkilerinin Türkiye-KKTC ilişkileri olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Neofitu, ne DİSİ ne de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güvenlik konusunun özüne dair Yunan Hükümeti ile bir konusunun bulunmadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu ifade eden Neofitu, Güney Kıbrıs’ın karar verdiğini Yunanistan’ın ise buna destek verdiğini anımsattı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu is aynı programa yaptığı açıklamada, Ulusal Konsey toplantısı sırasında söylenilenlerin, bazı kişiler tarafından Kocias’a yanlış iletildiğini belirtti.

Kiprianu açıklamasında ayrıca Kocias konusunun tartışılmaya devam etmesinin zarara da yol açtığını dile getirirken, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında kusursuz bir işbirliğinin bulunduğunu savundu.