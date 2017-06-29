Kocas: "Tüm kartlar açılmadı"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas, konferansın ikinci günkü toplantısına katılmak amacıyla binaya vardığında basına açıklamada bulunarak, tüm müzakereler gibi bu müzakerede de “tüm kartlar açılmadı” dedi.

Kocas, “biz tartışmanın açılması ve herkesin gerçek niyetini göstermesi ve bunların en iyi niyet olması için çalışıyoruz” dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda (KHA) yer alan habere göre BM Genel Sekreterinin cuma günü konferansa katılmasıyla bunun geçekleşmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soruya Bakan Kocas, “Yarın herkesin niyeti daha net ve açık bir şekilde belli olacağını tahmin ediyorum. Ancak biz bu günü de kazanmamız gerekiyor” dedi.

Britanya ekibinin başkanı Jonathan Allen ise, “Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşabilmemiz için bu hafta içerisinde ilerleme başarabileceğimiz konusunda konferansa tüm katılanlar gibi iyimseriz. Bunun için buradayız” dedi.

Allen, Avrupa İşlerinden Sorumlu Britanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ın cuma günü Crans-Montana’ya dönmesinin beklendiğini de söyledi.