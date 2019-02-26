  • BIST 104.948
  • Altın 226,261
  • Dolar 5,3010
  • Euro 6,0200
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Kocasını başka kadınla yakaladı: Adam ve sevgilisi çırılçıplak ağaca bağlandı

» »
Çin'in Guizhou bölgesinde eşini aldattığı iddia edilen adam ve sevgilisi olduğu belirtilen kadın çıplak bir şekilde sokağın ortasındaki ağaca bağlandı. Olaya polis müdahale etti.
Kocasını başka kadınla yakaladı: Adam ve sevgilisi çırılçıplak ağaca bağlandı

İlginç olay gecen Çarşamba Huishui eyaletinde yaşandı.

 

Yerel gazetelerde yer alan bilgilere göre, bir kadın kocasını başka bir kadınla yakalayınca ikiliden intikam almak istedi.

Bunun üzerine birlikte yakalandıkları belirtilen kadın ve adam, bölgedeki en işlek caddelerden birindeki ağaca çıplak bir şekilde bağlandı.

Yoldan geçenler ikilinin etrafında toplanırken, kalabalığı fark eden polis olaya müdahale etti. Polis tarafından kurtarıldıktan sonra kıyafet verilen kadın ve adamın karakolda ifadeleri alındı.

Polis, olayın 'duygusal çatışma' nedeniyle yaşandığını söyledi ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

İkiliyi intikamcı eşin tek başına mı bağladığı yoksa başkaları tarafından mı bağlandıkları ise henüz bilinmiyor.

Video, Çin'deki popüler sosyal medya platformu WeChat'te yayınlanması üzerine viral oldu.

Görüntülerde kadın ve adamın etrafına toplanan kalabalığın şaşırdığı, bazılarının ise güldükleri görülüyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oraya nasıl gitti? Amazon ormanlarında kambur balina ölüsü bulundu25 Şubat 2019 Pazartesi 15:04
  • Veganlıktan vazgeçince kendi şirketinden kovuldu25 Şubat 2019 Pazartesi 14:04
  • İtiraf: Uçak koltuklarında kamera var!24 Şubat 2019 Pazar 21:38
  • Zebraların çizgilerinin ne işe yarıyor ?24 Şubat 2019 Pazar 21:28
  • Basketbol sahasında patlayan ayakkabı, Nike’a 1.5 milyar dolar kaybettirdi24 Şubat 2019 Pazar 21:26
  • Ünlü şarkıcı 70 yıl hapis cezası alabilir23 Şubat 2019 Cumartesi 14:45
  • Basketbol sahasında patlayan ayakkabı, Nike’a 1.5 milyar dolar kaybettirdi23 Şubat 2019 Cumartesi 13:21
  • Cara Delevingne, Rihanna’nın doğum gününü ilginç fotoğraflarla kutladı22 Şubat 2019 Cuma 23:30
  • ABD'li model Ratajkowski’den skandal hata: Rusya ile Ukrayna'yı karıştırdı22 Şubat 2019 Cuma 22:30
  • BM: Biyoçeşitlilikteki azalma nedeniyle gıda üretimi düşüyor22 Şubat 2019 Cuma 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti