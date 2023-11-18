Kocasını öldürttüğü iddia ediliyor... 18 yıl sonra cinayetten yargılanacak...

Kaleburnu’nda 2005’te taksici eşi Alper Çayır’ı öldürmesi için R.A'yı azmettirmekten tutuklanan ve 3 ayı geçmemek kaydıyla yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen H.Ç tutukluluk süresinin dolmasıyla yargı huzuruna çıkarıldı.

Cinayetten 18 yıl sonra tutuklanan H.Ç dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve daha duruşmalarına başlanılmak üzere haftaya tehir edildi.

Savcı, davanın PI (ön soruşturma) duruşmasının yapılacağını ve savunma makamıyla görüşeceğini beyan edip, davanın 23 Kasım’a ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, talebi onayladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi