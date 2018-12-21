Kocasının terk ettiği kadın, çocuklarını dövdüğü anları kaydetti: 'İntikamımı böyle alırım'

Antalya'da eşinin evi terk etmesini kabullenemeyen Elif D., 1 ve 3 yaşındaki oğullarını dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri kocasına ve yakınlarına gönderdi.

Çocuklarını döverken "İntikamımı böyle alırım" diyen Elif D., şikayet üzerine gözaltına alındı. Devlet korumasına alınan 2 kardeş ise Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Eşi Bahattin D.'nin evi terk edip Muş'a gitmesini kabullenemeyen 20 yaşındaki Elif D., oğulları 1 yaşındaki Y. ile 3 yaşındaki J.'yi dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti.

DHA'nın aktardığı habere göre olay, Irak'ta bulunan dedenin Elif D.'nin çocuklarını dövme görüntüsünü polise ulaştırmasıyla ortaya çıktı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis Elif D.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibi tarafından devlet korumasına alınan 2 kardeş, Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Polisin delil olarak el koyduğu görüntülerde, çocuklarını döven Elif D., eşi Bahattin D.'ye hitaben, "Bak görüyorsun çocuğunu ağlıyor. Ne yemek yedirmiş, ne altını açmışım. Hele gel evimin haline bak. Bak bak, gördün nasıl ağlıyor" dediği duyuluyor.

Kadın, küçük oğlu Y.'yi tokatladıktan sonra ise "Babanız yapıyor. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. İkinci çocuğuna geliyorum. Bak görüyor musun nasıl korkuyor. Bahattin yapıyor size bunu. Gördün mü intikamımı böyle alırım. Benimle iyi geçineceksin. Seni tehdit ediyorum. Öldürürüm, gebertirim" diyor.