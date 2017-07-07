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Kocias: Kıbrıs normal bir devlet olana kadar çalışmaya devam

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Kocias: Kıbrıs normal bir devlet olana kadar çalışmaya devam
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Türkiye’nin Kıbrıs’ta müdahale hakkına sahip olmasının asla kabul edilemez bir mesele olduğunu belirtti.

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs Konferansının tamamlanmasının ardından basına açıklamada bulunan Koçias, ülkesinin Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözümün bulunması ve Kıbrıs’ın garantiler olmadan normal bir devlet olmasına kadar çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek,  Rum heyet ile sağlanan yakın işbirliği için memnuniyetini ifade etti.

Koçias, BM Genel Sekreteri’nin de Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

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