Kocias: "Türk tarafı şantaj yapıyor"

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı’nın üçüncü gün toplantıları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığında başladı.

Le Regent Kongre Merkezi’nde Kıbrıs saatiyle saat 11.30’da başlayan toplantı, Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katılımıyla beşli formatta gerçekleşiyor. Saat 12.00’e kadar geniş delegasyonlu devam eden 5’li toplantı, daha sonra daraltılmış formatta sürüyor.

Genel Sekreter Guterres başkanlığında liderlerin müzakereci ve daraltılmış müzakere heyetleriyle katıldığı toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere’yi Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen temsil ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ise Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar eşlik ediyor.

KONGRE MERKEZİ’NE ÖNCE AKINCI GELDİ

Le Regent Kongre Merkezi’nde yer alan konferansın bugünkü toplantısına, ilk önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. Akıncı, kongre merkezine gelmeden önce Eide ve Crans-Montana’ya bu sabah gelen Guterres ile kısa birer görüşme gerçekleştirdi.

ANASTASİADİS: “HAVA GÜZEL”

Akıncı’nın ardından merkeze gelen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadais, kısa bir süre sonra dışarı çıkarak sigara içti. Gazetecilerin “İyimser misiniz?” sorusuna “Hava güzel” yanıtını veren Anastasiadis, kapıda bulunduğu sırada merkeze gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la da kısa bir sohbet yaptı.

Bugünkü toplantı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in art arda merkeze gelmesiyle başladı.

KOCIAS’TAN ŞANTAJ İDDİASI

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, merkeze gelişinde bir grup gazeteciye yaptığı kısa açıklamada, Türk tarafının şantaj yaptığını iddia etti.

Elde edilen bilgiye göre, Kocias, Yunanistan’ın bunu “açık ve net bir şekilde önlediğini” söyleyen Kocias, tüm tarafların kabul edebileceği bir uzlaşı için müzakere ettiklerini savundu.

Kocias, Rum tarafı ve Yunanistan’ın arkasında uluslararası hukukun ve haklılığın olduğunu ifade etti.

İKİ GÜNÜN ARDINDAN

Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla BM'nin ev sahipliğinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nda ilk iki günün sonunda, sıkıntıların aşılıp ilerleme sağlanabilmesi için konuların bir paket anlayışıyla ilişkilendirilip ele alınması gündeme gelmişti.

Kıbrıs müzakerelerindeki 6 başlığın tümünü kapsayan bir paket anlayışı fikri yanında, değişik başlıklardan seçilecek belli başlı konuları içerecek mini paket anlayışı masaya geldi. Öneriler garantör ülkelerden İngiltere tarafından masaya sunuldu.

Türk tarafı her iki alternatife de açık olduğunu, Crans-Montana'ya kapsamlı çözüme gidebilmek için gelindiğini, siyasi karar verilmesini kolaylaştırabilecek bu yaklaşımları destekleyebileceğini ortaya koydu.

Rum tarafı ise bu önerilere olumlu cevap vermemiş ve bugüne kadar süre istemişti.