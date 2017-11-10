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Kocias: “Türkiye’nin Ege’deki artan ihlalleri kaza riskini artırıyor”

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Kocias: “Türkiye’nin Ege’deki artan ihlalleri kaza riskini artırıyor”
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye’nin Ege üzerindeki faaliyetlerini “ihlal” diye niteledi ve bu durumun “bir kaza riskini artırdığını” iddia etti.

Fileleftheros’un haberine göre Kocias, ND (Yeni Demokrasi Partisi) tarafından yöneltilen ilgili soruya karşılık Türkiye’nin Ege bölgesindeki faaliyetleri için “her türlü gerilim ve tahrikkârlığı aşan ihlaller”  ifadesini kullandı.

Nikos Kocias, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 12-15 Mayıs 2017’de Pekin’de yaptığı görüşmeden sonra Türk yetkililerin Lozan Antlaşması konusunda tonları düşürdüklerini hatırlattı. 

Kocias “O görüşmede Türk Cumhurbaşkanı Lozan Antlaşması’na uyulmasının şart olduğuna katıldı. Bu da, Yunanistan ile Türkiye arasında temasın, iki ülke ilişkilerindeki gerilimin düşürülmesi için gerekli ve faydalı olduğunun göstergesidir”  dedi.

Ege’de “gerilimin tırmandırıldığı” iddiasını yineleyen Nikos Kocias, bu durumun “haklı kaygılar yarattığını” ve tansiyonun düşürülmesi için diplomasinin daha da aktifleştirilmesi gerektiğini söyledi.

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