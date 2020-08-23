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Koçyiğit, El-Sen'in kamuoyunu aldatan açıklamasından dolayı özür dilemesini bekliyorum

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Koçyiğit, El-Sen'in kamuoyunu aldatan açıklamasından dolayı özür dilemesini bekliyorum
Koçyiğit, El-Sen'in kamuoyunu aldatan açıklamasından dolayı özür dilemesini bekliyorum

Başbakan’ın Aksa ile sözleşmeyi uzatmayı görüştüğü şeklinde El-Sen’in açıklamasına sebep olan fotoğraftakilerin Aksa yöneticisi Kazancı ailesinden olmadığı ortaya çıktı.

Başbakan ve Kazancı ailesiyle birlikte oldukları fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Yalçın Koçyiğit, El- Sen Başkanı Kubilay Özkıraç'a tepki göstererek, yalan üzerinden propaganda yaparak kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Fotoğraftaki Kazancı ailesinin Aksa İşletmecisi Kazancı Holding ile bir alakası olmadığı kendi misafirlerinin aynı soyadı taşıyan peyzaj işi yapan Adanalı bir aile olduğunu kaydeden Koçyiğit, misafirlerinin enerji sektörüyle hiçbir ilgisi olmadığı ve aynı mekanda bulunan Başbakan Ersin Tatar ile de herhangi bir iş konusu konuşmadıklarını kaydetti.

Koçyiğit, El-Sen'in kamuoyunu aldatan açıklamasından dolayı özür dilemesini beklediğini de ekledi.

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