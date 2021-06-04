KÖDER’den Gönyeli Ve Girne Belediyelerine Ziyaret

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), yerel yönetimlerle çalışma ve işbirliği kararı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede Dernek Başkanı Şenay Ekingen başkanlığındaki heyet, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’ye ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdi.
Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ile olan görüşmede, Benli, derneğin kültürel çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’ye yapılan ziyaretin ise oldukça verimli geçtiği kaydedildi. Her iki ziyarette de, derneğin projeleri anlatılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
KÖDER, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amacıyla çalışmalar yürütüyor.
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