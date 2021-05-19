KÖDER'den Lefke ve Güzelyurt Belediyelerine Ziyaret

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), yerel yönetimlerle çalışma ve işbirliği kararı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede Dernek Başkanı Şenay Ekingen başkanlığındaki heyet, Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar’a ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde, derneğin projeleri anlatılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
KÖDER, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amacıyla çalışmalar yürütüyor.
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