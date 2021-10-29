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'Kodokushi' Camerimage Film Festivali'nde Yarışacak

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'Kodokushi' Camerimage Film Festivali'nde Yarışacak
'Kodokushi' Camerimage Film Festivali'nde Yarışacak

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ensar Altay'ın üstlendiği "Kodokushi", Oscar ödüllerinin habercisi festivallerden biri olan "Camerimage Film Festivali"nde Altın Kurbağa için yarışacak.

Polonya'da 13-20 Kasım tarihlerinde yapılacak olan festival, Joel Coen imzalı "Machbet'in Trajedisi" ve Pedro Almodovar'ın "Paralel Anneler" filmleriyle açılış yapacak.

Bu yıl festivalin ana yarışmasında "Dune", "Belfast", Wes Anderson'un "The French Dispatch" ve Ridley Scott'ın "The Last Duel" filmi de bulunuyor.

Drama-belgesel türünde olan "Kodokushi" filmi ise festivalin "Uluslararası Belgesel" kategorisinde, Venedik Film Festivali'nde en iyi İtalyan filmi dahil 3 ödül alan Gianfranco Rosi'nin "Notturno", Oscar'ın favorilerinden gösterilen "The Last Forest" ve "A Cop Movie" dahil 10 filmle yarışacak.

Japonya’da yaşanan yalnız ölümleri konu alan TRT World yapımı "Kodokushi", ulusal prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'de yapmış ve "Uluslararası Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştü. Uluslararası Prömiyerini ise 24. Uluslararası Şangay Film Festivali'nde yapan film, festivalin büyük ödülü Altın Kadeh'e aday gösterilmişti.

"Modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı" fikrinden ilham alan belgesel film, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ele alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin'in yaptığı filmin konusu özetle şöyle:

"Norihito, karşılaştığı yalnız ölümlerin etkisiyle kendi geçmişinde yaptığı hataları düzeltmeye karar verir. Fakat bu çaba onun hayatında beklenmedik yeni sorunlara yol açacaktır. Yaşlı Muramatsu ise toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşamaktadır. Yaklaşan Sakura Festivali onun kaderini değiştirmek için bir umut ışığı olur. Dünyada var olmak için kendine bir sebep bulabilecek midir?"

 

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