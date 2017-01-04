“Köfünye Mülteci Kabul Merkezi sorunlarla boğuşuyor”

Kıbrıs’taki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), “Köfünye”deki (Geçitkale) Mülteci Kabul Merkezi’nin durumunun iyi olmadığına dair görüş ortaya koyduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, UNHCR yetkililerinin açık mektubuna dayanarak, söz konusu merkezin, buradan kalan göçmenlerin sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeler arz ettiğini yazdı.

Köfünye Mülteci Kabul Merkezi nüfusunun üçe katlandığını, buna bağlı olarak yaşam ve kabul koşullarının kötüleştiğini yazan gazete, ayrıca merkezde banyo için sıcak su bulunmadığı, mutfaktaki fırınların ve çeşmelerin kırık olduğu, temizlik sorunlarının yaşandığına da dikkati çekti.