Kök hücre donörü Türkiye’de bir çocuğun umudu oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda bir tüp kan vererek kayıt yaptıran Münevver Sorel, Türkiye’de tedavi gören küçük bir çocuğa kök hücre bağışı yaparak umut oldu.

Vakıf, bugüne kadar KKTC’den 53 kişinin, dünyadaki ilik nakline ihtiyaç duyan hastalar için kök hücre bağışında bulunduğunu açıkladı.

40 BİN ÖRNEK ALINDI, 53 KİŞİ KÖK HÜCRE BAĞIŞINDA BULUNDU

Münevver Sorel’in dün Türkiye’deki küçük bir çocuk için kök hücre bağışında bulunarak örnek bir davranışta bulunduğunu duyuran Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bugüne kadar yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 40 bin kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği aldığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu kayıtlar Dünya İlik Bankası’nda tutuluyor ve dünyada ilik nakline ihtiyaç duyan hastalara umut olunuyor.

KKTC’de alınan bu örneklerden, bugüne kadar 53 kişininkök hücre bağışında bulunduğu kaydedilen vakıf açıklamasında, kök hücre bağışının yaklaşık 4 saat süren ve kan alımına benzer bir işlem olduğu; kök hücrelerin özel bir cihaz yardımıyla ayrıştırıldığı ve uzun süredir uygulanan bu yöntemin verici için hiçbir tehlike taşımadığının kanıtlandığı belirtildi.

18-45 YAŞ ARASI SAĞLIKLI BİREYLER DONÖR KAYDI YAPTIRABİLİR

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kemik iliği donör kaydı yaptırmak isteyen 18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartı sahibi, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerin vakfa başvurmasını istedi.

Dünya İlik Bankası için kayıtların KKTC’de Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alındığı belirtilen açıklamada, vakfın çalışma saatlerinin hafta içi 08.00-16.30 olduğu ve fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesinin ziyaret edilebileceği veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşılabileceği duyuruldu.