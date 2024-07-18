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Kokainle yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen H.M'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.Tutuklanan zanlı Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Kokainle yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru Murat Kermeoğlu, zanlının uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlının aracının durdurularak, arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının aracında ve üzerinde arama yapıldığını; yapılan aramada pantolonunun cebinde 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını, uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıstan satmak amacıyla bin 500 euroya aldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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