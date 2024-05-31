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Kokainle yakalandı... İşte mahkemeden detaylar

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Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Marios Elhoury yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kokainle yakalandı... İşte mahkemeden detaylar

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 34 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını söylediği aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan analizde hassas terazinin üzerinde kokain ve MDMA türü uyuşturucu kalıntısı tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının aleyhinde getirilen uyuşturucu ithal ve tasarrufu davalarını kabul etmediğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, KKTC ile herhangi bir bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.

 

 

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