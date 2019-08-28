Kokainli frape, kundak, kız yüzünden bıçaklı kavga

Cezaevindeki tutukluya kokainli içecek götürüldü, lüks bir araç kundaklandı, Ay Napa’da da kız yüzünden çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Fileleftheros, cinsel içerikli bir suçtan dolayı hakkında tutukluluk emri alınmak üzere Baf Kaza Mahkemesi’nde bulunan bir kişiye -durduk yere- mahkeme kantincisi aracılığıyla kokainli frape gönderildiğini yazdı.

Habere göre, polis nezaretindeki kişinin sipariş vermemesi ve/veya istememesine rağmen içecek getirilmesinden şüphelenen polis kantinciyi sorguladı. Kantincinin, frapenin parasının, Yunan olabileceğine inandığı tanımadığı bir kadın tarafından ödendiğini söylemesi üzerine içeceğe el koyarak analiz ettiren polis, frapenin içerisinde 50 gram kokain olduğunu saptadı. Polis, esrarengiz kadını bulmak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

Aynı gazete Larnaka’daki Vergina Ortaokulu’nun revir olarak kullanılan bölümünün dün gece, Lefkoşa bölgesindeki bir köyde, yolda park halinde bulunan Lexus marka aracın sabahın erken saatlerinde kundaklandığını yazdı.

Haravgi Ay Napa’da dün sabah sokak ortasında yaklaşık 8 kişi arasında kavga çıktığını, bıçak da kullanılan kavgada 1’i ağır 4 kişinin yaralandığını yazdı.

Gazete Ay. Napa’daki bir fastfood lokanta önünde çıkan kavgada yaralanan kişilerin 26 ve 24 yaşlarındaki iki Kamerunlu, 26 yaşındaki bir Rum ve 26 yaşındaki bir İngiliz olduğunu, karnından ciddi yara alan Kamerunlu’nun ameliyat sonrasında müşahede altına alındığını belirtti.

Habere göre kavga, Kamerunlu gencin, İngiliz gencin kız kardeşini taciz etmesi üzerine başladı. Taciz edilen İngiliz kızın Kamerunlu’ya tokat atması üzerine büyüyen kavgada bıçak da kullanıldı.