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“Köklere Yolculuk” belgeseli Salı günü izleyiciyle buluşuyor

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“Köklere Yolculuk” belgeseli Salı günü izleyiciyle buluşuyor
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve Kıbrıs’ın sosyo-kültürel geçmişine ışık tutan “Köklere Yolculuk” belgeselinin gala gösterimi Salı akşamı gerçekleştiriliyor.

Tüm halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak olan gala gösterimi, saat 19.30’da YDÜ İletişim Fakültesi 3.Kat Turuncu Amfi’de olacak.

YDÜ’den konu hakkında yapılan açıklama şöyle:
“YDÜ  İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci tarafından yapılan açıklamada, “Köklere Yolculuk”   belgeselinin YDÜ İletişim Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde hayata geçirildiği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje partnerliğini üstlendiği belgeselin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle Medya Araştırmaları ve Kültürel İletişim Derneği (Maki-TC) tarafından projelendirdiğine değinen Keçeci, projeye ortak olmanın gururunu taşıdıklarını vurguladı.

Açıklamada, yönetmenliğini Sevinç Çor Baloğlu’nun üstlendiği, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaşayan iki üniversite öğrencisinin katılımı ve hikayesiyle şekillenen belgeselin, izleyenlere Türkiye ve Kıbrıs üzerinden kültürel bir yolculuk perspektifi sunduğuna değinildi.

Çekimlerinin Kıbrıs ve Antalya’da yapıldığı belgeselde, YDÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Hüseyin Dağlı’nın kamera önü ve kamera arkası katılımının yanı sıra Doç. Dr. Gökçe Keçeci, çekimler sırasında danışmanlığıyla projeye katkı sağladı.”

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