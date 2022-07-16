Kokoreç de Yunan Tarifi Çıktı

Yunanistan, son olarak “İmam bayıldı ile kokoreç, Yunan tarifidir” demeye başladı. Onlara göre, Anadolu lezzetlerin tümü “klasik bir Yunan tarifi”.

Dönerin bile Almanya'da bir çok yerde “Alman döneri” diye satılmaya başlamasının ardından Türkiye başka lezzetlerini daha başka ülkelere kaptırabilir.

Türkiye simit için marka haklarını almadı, Avrupa'daki marketler simidi aynı adla istediği gibi üretip satabiliyor. Baklava ve cacık, zaten Avrupa'da neredeyse artık Yunan isimleri ile anılıyor; Baklavaki ve Zaziki oldular.

YUNAN LEZZETİ DİYE ABD'DE SUNUYORLAR

Yunanlılar şimdi de, kokoreç ve imam bayıldıya sahip çıktı. Yunanistan'ın ünlü yemek siteleri imam bayıldı için şu tarifi veriyor:

“İmam Bayıldı (imam baildi), klasik bir Yunan tarifi. Kökleri Osmanlı işgali altındaki geçmişten geliyor. İsmini imamın bunu yiyip lezzetine bayılmasından alıyor, çünkü köz patlıcan ve tuzlu domates büyük lezzet veriyor. İstanbul'daki Rumlar bu yemeği yapardı. Oradan Yunanistan'a geldi ve ABD'de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz.”

Kokoreç de Yunanlılar tarafından “kendi buluşları” olarak sunuluyor.

KOKOREÇ DE YUNAN TARİFİYMİŞ!

Benzer bir durum kokoreç için de geçerli. Yunanistan'da kokoreç reklamları bazı yerleri süslerken, bu yemek “kokoretsi” diye anılıyor. Yemekle ilgili Yunanistan şefleri ve yemek siteleri, “Kokoretsi, terbiyeli kuzu veya keçi sakatatlarından oluşan, şişte şişirilmiş ve kuzu veya keçi eti yağı ile sarılmış geleneksel bir Yunan yemeğidir” diyor.