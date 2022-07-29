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Koku kaybı mı yaşıyorsunuz? Uzmanlar uyardı: Covid yerine başka hastalıkların habercisi olabilir

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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, özellikle corona virüsüne yakalandıktan sonra ortaya çıkan koku kaybının farklı hastalıkların habercisi olabileceğini ortaya koydu.
Koku kaybı mı yaşıyorsunuz? Uzmanlar uyardı: Covid yerine başka hastalıkların habercisi olabilir

Tüm dünyada 6,5 milyon insanın ölümüne neden olan corona virüsü son dönemde etkisini yeniden göstermeye başlarken, uzmanlar Covid-19 semptomlarının farklı hastalıkların belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, ani koku kaybının corona virüsün ayırt edici özelliğe haline gelmiş olsa da aslında demans belirtisi olabileceğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda, kademeli olarak koku kaybı yaşamanın hafızayla ilgili bir soruna işaret edebileceğine dikkat çekildi. ABD’li araştırmacılar, yaklaşık 20 yıl boyunca 500’den fazla yaşlı yetişkini izledi.

İHTİMAL İKİ KAT FAZLA

Buna göre, koku kaybı yaşayan kişilerin Alzheimer’a yakalanma olasılığının diğerlerine oranla iki kat fazla olduğu saptandı.

Chicago Üniversitesi’nden araştırmanın yazarı Profesör Jayant Pinto, koku ve bunama arasındaki bağlantı hakkında yeni ipuçlarının bu araştırma sayesinde sağlandığını söyledi. Pinto, belli bir yaşın üstündeki kişilerin işitme ve görme testi gibi koku testi yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan araştırmalarda, genellikle beynin koku alma bölgelerinde oluşan protein amiloidlerin bunama işareti olabileceği saptandı.

ABD’li araştırmacıların yaklaşık 20 yıl boyunca takip ettiği 500’den fazla yetişkin üzerinde yapılan incelemelerde, Alzheimer semptomları olmayan ancak koku alma duyularında azalma yaşayan kişilerin, Alzheimer geliştirme olasılığının yüzde 89 fazla olduğu saptandı.

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