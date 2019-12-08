Japonya'nın Yokohama şehri, alışılmadık bir sergiye ev sahipliği yaptı. Görsel ve işitsel duyulara hitap etmek yerine, ziyaretçilerin koklama duyusunu harekete geçirmeyi amaçlayan sergide, birbirinden kötü ve güzel kokular meraklıların beğenisine sunuldu.