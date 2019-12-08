Koku sergisi:Dünyanın en pis kokularını koklamak için sıraya girdiler
Japonya'nın Yokohama şehri, alışılmadık bir sergiye ev sahipliği yaptı. Görsel ve işitsel duyulara hitap etmek yerine, ziyaretçilerin koklama duyusunu harekete geçirmeyi amaçlayan sergide, birbirinden kötü ve güzel kokular meraklıların beğenisine sunuldu.
Japonya'da açılan "Koku Sergisi", ziyaretçilere dünyanın en sıra dışı kokularını deneyimleme fırsatı sundu. Birbirinden farklı kokuları deneyimlemek isteyen meraklılar, sergiye akın etti.
08 Aralık 2019 Pazar 18:59
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