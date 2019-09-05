  • BIST 100.568
  • Altın 281,597
  • Dolar 5,6751
  • Euro 6,2665
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor

» »
Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şekerel, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişine çıkacak velileri özellikle kokulu kırtasiye ürünlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.
Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişine çıkacak velileri özellikle kokulu kırtasiye ürünlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Bülent Şekerel, AA muhabirine, okul alışverişinde kırtasiye ürünü seçimi konusunda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kırtasiye ürünlerinin çeşitli boyalar ve çözücüler içerebildiğini ifade eden Şekerel, toksik ürünlerden uzak durulmasının önemine işaret etti. Bütün kırtasiye maddelerinin üzerinde çeşitli organik çözücüler bulunduğunu, bunların solvent, alkol veya su bazlı olabileceğini dile getiren Şekerel, keçeli kalemlerde alkol bazlı, tutkal ya da boyalarda su bazlı olarınların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kokulu ürünler sağlığa zararlı

Prof. Dr. Şekerel, yoğun koku veren kırtasiye ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu uyarısında bulanarak, şöyle konuştu:

"Kokulu ürünler, gerek astımlıların nefes darlıklarını tetikler gerekse de solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri bulunur. Bu ürünlerde hangi boyaların kullanıldığına bakmak gerekiyor. Kalemlerde de bazı ağır metaller kurşun, nikel, kobalt, arsenik, krom gibi maddeler sağlığa zararlı olabilir. Çünkü bunlar cilde temas ettiklerinde ciltten emilerek dolaşıma katılıp vücutta uzun süre yüksek miktarlarda bulunmasına neden olabilirler ki bu da bizim fizyolojik mekanizmayı olumsuz etkileyebilir."

Öğretmenlerin sınıflarındaki alerjik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasının önemini vurgulayan Şekerel, şunları kaydetti:

"Sınıfta astımlı olan ya da çeşitli ilaç veya besin alerjisi olan çocuk var ise öğretmen bunu bilmeli, çocuklar arasında ilaç veya besin transferine engel olunması gerekir. Çeşitli kokuların astımlılarda nefes darlığına sebep olması durumunda ailenin okula bırakmış olduğu kurtarıcı ilacı kullanılmalı. Öğretmenin de bu konuda belli bir eğitim almış olması gerekir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Nişasta bazlı şeker, şekerin en zararlı formudur'04 Eylül 2019 Çarşamba 22:30
  • Kızamık vakaları 3 kat arttı!04 Eylül 2019 Çarşamba 22:00
  • 3 yıl boyunca elektronik sigara içti, komaya girdi04 Eylül 2019 Çarşamba 21:30
  • Günde iki bardak meşrubat ölüm riskini artırıyor04 Eylül 2019 Çarşamba 21:00
  • Depresyonu ‘acıyla’ yenin04 Eylül 2019 Çarşamba 20:19
  • Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırır?04 Eylül 2019 Çarşamba 17:43
  • Araştırma: Sezaryen ile doğan bebekler daha sık hasta oluyor04 Eylül 2019 Çarşamba 16:00
  • Raziye Kocaismail;“Kanser Hastaları, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de Herhangi Bir Ücret Ödemeden Tedavi Alabilecekler.”04 Eylül 2019 Çarşamba 13:38
  • Kolesterol nasıl düşer?04 Eylül 2019 Çarşamba 08:35
  • Meme protezlerinde ’kanserojen marka’ uyarısı03 Eylül 2019 Salı 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti