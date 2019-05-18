Kola ile tuvalet temizliği bu yönteme çok şaşıracaksınız!

Kola ile tuvalet nasıl temizlenir? Kireç ve diğer lekelerle dolu tuveleti kola ile temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte yöntemi!

Kola ile tuvalet temizliği nasıl yapılır? Kola ile tuvalet temizlenir mi? Bazı kadınların sıklıkla tercih ettiği bu temizleme yöntemini bazılarınız ilk defa duymuş olabilirsiniz. İçmesi oldukça zararlı olan bu içeceğin temizlik konusunda inanılmaz faydaları bulunuyor. Özellikle tuvaletteki kireç ve inatçı lekelere karşı tam bir mucize etkisi gösteren bu yöntemi denediğinizde karşılaştığınız sonuca inanamayacaksınız. İşte kola ile tuvalet temizliği yapmanın püf noktaları!

KOLAYI KLOZETE DÖKÜN

İlk iş olarak kolayı klozete dökün. Klozetin her tarafına eşit miktarda dökmeye özen gösterin. Hepisini bir anda dökmek yerine azar azar dökmeyi deneyin.

EN AZ BİR SAAT BEKLEYİN!

Klozete dökülen kola lekelerin çabucak çıkmasını sağlayacaktır. Fakat bunun için en az bir saat beklemeye özen gösterin. Ekstra bir güç harcamak istemiyorsanız gee döküp sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda gördüğünüz şeye inanamayacaksınız.

FIRÇA İLE TEMİZLEYİN

İnatçı lekeler haddinden fazlaysa bu durumda bir sonraki adıma geçmeden bu lekeleri yumuşatmak adına tuvalet fırçası kullanmanız gerekebilir.

SİFONA BASIN

Koladaki asit kireç ve kirlerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Yeteri kadar beklettiğinizden eminseniz son aşama olarak sifona basabilrsiniz.