Kola sanal klavye geliyor

Cihaz sesli komutla çalışıyor

Japon teknoloji firması NEC, akıllı saat ve gözlük kullanarak sadece kullanıcının görebildiği bir kol klavyesi geliştirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Arm Keypad (Kol klavyesi), adı verilen cihaz sadece bilgisayar klavyesi değil, telefon tuş takımı ve hatta piyano tuş takımı bile oluyor, sesli komutla çalışıyor. Gözlük hangi tuşa basıldığını tespit ederken, kol saatiyle de komutun şiddeti veya sıklığı belirleniyor.