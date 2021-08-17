"Kolajen Destek Ürünleri Varisler ve Toplar Damar Sağlığı İçin Faydalı Olabilir."

Doç. Dr. İlker Kiriş, kolajen destek ürünlerinin varisler ve toplar damar sağlığı için faydalı olabileceğini belirtti.

Kolajen, bağ dokusunu güçlendiren, cildin elastik olmasını ve su tutmasını sağlayan yapısal bir proteindir. Yaş ilerledikçe kolajen yapımı azaldığı için cilt elastikiyetini yitirir, ciltte sarkma, kırışıklıklar ve güneş lekeleri ortaya çıkar. Yaşlanma dışında sigara içmek ve güneş ışınlarının oluşturduğu hasar da kolajen kaybına neden olur. Kolajen destek ürünleri son dönemlerde özelikle cilt sağlığına katkıları konusunda sıklıkla gündemdedir. Tablet, kapsül, toz ya da sıvı formda tüketilen bu ürünler cilt kırışıklıklarını önlemek ya da saçları güçlendirmek amacıyla giderek daha fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanında, kolajen destek ürünleri varisleriniz ve toplar damar sağlığınız için de faydalı olabilir.

Kolajen damar duvarlarını güçlendirdiği için, kolajen miktarının azalması da özellikle ince örümcek ağı varis gelişmesi açısından risk faktörü olabilir. Toplar damar duvarlarının zayıflaması ve daha az elastik hale gelmesi damar içinde kanın göllenmesi ve damarın genişlemesine yol açar. Genişleyen toplar damarlar da gözle görülür varislere dönüşür. Kolajen miktarı azaldıkça normalde çıplak gözle görülmeyen ince toplar damarlar daha görülür hale gelir. Kronik toplar damar yetmezliği ve varisleri olan hastalar üzerinde gerçekleştirilmiş bir bilimsel çalışmada varisli damar duvarlarında tip 4 kolajen miktarında azalma olduğu saptanmıştır.

Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. İlker Kiriş, kolajen toplar damar duvarlarını güçlendirdiği için, kolajen desteği ürünlerinin teorik olarak varis gelişimini engellenmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun yanında, kolajen yapımını destekleyen başlıca gıdalar arasında kemik suyu, sarımsak, yumurta, balık, turunçgiller, kaju ve domates yer alır. C vitamini kolajen yapımını arttırarak toplar damar duvarlarının sağlam ve esnek olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, örümcek ağı benzeri ince kılcal damar varislerinin oluşmasını önler. Limon, portakal, çilek, brokoli, maydanoz, kivi ve kırmızı biber gibi besinlerde bol miktarda C vitamini bulunur. Kolajen yapımını artırmak ve güçlü toplar damarlar için bunlara ek olarak yeterli miktarda protein de almalısınız.

Sonuç olarak, kolajen destek ürünleri toplar damar sağlığını destekleyerek varis gelişmesini engellemeye yardımcı olabilir. Bunun yanında, eğer toplar damar yetmezliği ve varisler gelişmişse bir doktor tarafından değerlendirilerek size uygun varis tedavisi planının oluşturulması en doğru yaklaşım olacaktır.