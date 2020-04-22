Kolan British Hospital'den Açıklama

Tüm halkımıza saygı ile duyurulur.

Büyük mücadeleler verdiğimiz COVID-19 salgını sürecinde, halkımızın sağlığı için hiçbir ayrım gözetmeksizin (dil, din, ırk, cinsiyet, zengin, fakir, vb.) tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Kolan Hastaneler Grubu, 1995 yılından bu güne 400’ü hekim olmak üzere toplam 3000 çalışanı ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktadır. Gönyeli merkezli Kolan British Hospital, 2012 yılından bu güne tam sekiz yıldır halkımıza hizmet vermektedir.

Binlerce hastamıza sağlık hizmeti verdik. Halkımız için çalışırken odak noktamız hep “sağlık” oldu. Çıkar çatışmalarından uzak, sadece hastalarımız ile ilgilendik.

Sağlıklı bir toplum olabilmek için tedavi hizmetlerinin yanı sıra toplum sağlığını koruyucu çalışmalarda da bulunduk.

• Başta futbol olmak üzere, hemen hemen tüm spor branşlarında gençlerimizin ve kulüplerimizin yanında olduk.

• Sivil toplum kuruluşları, vakıf ve sendikalar ile yürüttüğümüz ortak çalışmalarda çocuklarımız, gençlerimiz ve çalışanlarımız için sağlıklı yaşam eğitimleri verdik.

• Kimsesiz çocuk ve yaşlılara ücretsiz sağlık hizmeti verdik.

• Üniversitelerimiz ile yaptığımız afiliyasyon çalışmalarında, geleceğin sağlık çalışanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunduk.

Olağanüstü olayların yaşandığı 2020 yılı içerisinde, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sadece mağdur hastalarımıza değil, kamuda görevli sağlık çalışanı meslektaşlarımıza da kapılarımızı açtık.

Halen devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı, Acil Durum Planı çalışmalarını genişletmek durumunda kalmış ve bizler tam desteğimiz ile halkımızın ve devletimizin yanında yer almaya devam ettik ve devam edeceğiz.

COVID-19 salgını planlama çerçevesinde Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, salgın ile mücadelede pandemi hastanesi olarak belirlendi.

COVD-19 enfeksiyonu dışında sağlık nedenlerinden dolayı (kalp krizi, akut apandisit, kolesistit, renal kolik gibi.) acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan halkımıza Kolan Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı ile ortak işbirliği çerçevesinde hizmet verdik.

Gönül rahatlığı ile belirtebiliriz ki bu süreçte hiçbir aksaklık yaşanmadan tüm branşlarda yeterli sağlık hizmeti verilebilmiştir. Hastanemizin doluluk oranları bu dönemde % 50 dolaylarında kullanılmış olup; hem yoğun bakım, hem de ameliyathane hizmetlerinde en iyi donanım ve alt yapı ile halkımıza hizmet vermekten mutluluk ve gurur duymaktayız.

Tüm halkımızın sağlığını korumak, kamu ya da özel ayrımı yapmaksızın biz sağlık çalışanlarının sorumluluğundadır. Bizler sağlık çalışanları olarak toplum sağlığını tehtid eden tüm hastalıklar karşısında mücadelede en önde yer almaya devam edeceğiz.

20.04.2020 tarihi itibari ile Kamu Sağlık hizmetlerinin Nalbantoğlu Hastanesinin eski yerinde vermeye başlaması nedeniyle; sizler için yeniden 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.

Hastalarımızın sağlığı kadar çalışanlarımızında sağlığının korunması çok önemlidir. Çalışan sağlık personelimizin sağlığını korumak, kendimizi, sizleri ailelerimizin sağlığını korumak demettir. Bu dönemde sevindirici haber olarak, personelimize yapılan korona testleri ( - ) sonuçlanmıştır.

Koronavirüs ile yapılan mücadelede bulaş yollarının en aza indirilebilmesi için hastanemize başvurularda sağlık personelinin sizlere yapacağı bilgilendirmelere uyulması tüm toplum sağlığı açısından elzemdir.

Toplumumuzun birer ferdi olarak görevimiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaktır.

Başarılı olabilmek için ekip çalışmasının gerekliliğini biliyor; saygılı, doğru, dürüst, sorumluluk ve çözüm odaklı meslektaşlarımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz.

Sağlıklı olmanın ne kadar değerli olduğunu biliyor ve toplum sağlığını tehdit eden hastalıklar karşısında birlik, beraberlik ve dayanışma sergileyeceğiz.

Hastanemizde 21.04.2020 tarihi itibariyle tüm dezenfeksiyon ve ilaçlama faaliyetleri yapılmış, gerekli tüm önlemler alınarak tekrar hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir.

Bizler her zaman toplumumuzun yanında ve sizler için çalışıyor olacağız.

Sağlıcakla kalın.

Kolan British Hospital