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Kolej giriş sınavı sonuçları açıklandı

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Kolej giriş sınavı sonuçları açıklandı
Devlet kolejlerine önümüzdeki öğretim yılında alınacak 595 öğrencinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Kolej Giriş Sınavları’nın birinci basamağı (KGS-1) sonuçları açıklandı.

Devlet kolejlerine önümüzdeki öğretim yılında alınacak 595 öğrencinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Kolej Giriş Sınavları’nın birinci basamağı (KGS-1) sonuçları açıklandı.

KGS-1, dün Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde yapılmıştı.

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Mayıs Cumartesi, üçüncü basamak sınavı (KGS-Final) ise 10 Haziran Cumartesi yapılacak.

Öğrenciler; bu sınavlardan elde ettikleri puanlar sonucunda hesaplanacak (yüzde 25 KGS-1 + yüzde 25 KGS-2 + yüzde 50 KGS-Final) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

TOPLAM 595 ÖĞRENCİ ALINACAK

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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